Джакарта, , 03:42 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные точки магнитудой 5,1 у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находится в 99 километрах к юго-западу от Сингкила. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 25,76 километров. Данных о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня у берегов острова Хальмахера в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмособытия находился в 134 километрах от города Тобело на глубине 106 километров.

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