Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Более 10 тысяч американцев приняли участие в мирной демонстрации против расизма, которая прошла в Вашингтоне. Об этом передает РИА Новости.

Организаторам демонстрации против расизма не удалось вывести миллион жителей Вашингтона, на улицы вышли около 10 тысяч человек.

Сообщается, что демонстрация была «самой спокойной» за последние дни. Также отмечается, что наличие полиции в местах, где проходила демонстрация было минимизировано.

Как передавало 6 июня ИА REGNUM, 41% чернокожих граждан Америки на сегодняшний день одобряют действия администрации президента США Дональда Трампа.

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