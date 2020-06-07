Магас, 7 июня 2020, 01:04 — REGNUM Прокуратура проверит обстоятельства столкновения двух пассажирских автобусов в Сунженском районе Ингушетии. Об этом информирует республиканская прокуратура.
Также сообщается, что проверке подвергнутся организации, отвечающее за состояние полотна дороги на которой произошло ДТП. Также, проверят перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.
Как передавало 6 июня ИА REGNUM, в результате ДТП пострадали до 19 человек.
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