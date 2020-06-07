Магас, , 01:04 — REGNUM Прокуратура проверит обстоятельства столкновения двух пассажирских автобусов в Сунженском районе Ингушетии. Об этом информирует республиканская прокуратура.

«Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку по факту произошедшего ДТП на территории ООО «Сад-Гигант Ингушетия» в сельском поселении Нестеровское Сунженского района с участием пассажирских автобусов, перевозящих работников предприятия», —сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что проверке подвергнутся организации, отвечающее за состояние полотна дороги на которой произошло ДТП. Также, проверят перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Как передавало 6 июня ИА REGNUM, в результате ДТП пострадали до 19 человек.

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