Мисурата, Ливия, , 23:38 — REGNUM Вооруженные силы Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемые Халифой Хафтаром, провели контратаку против формирований Правительства национального согласия (ПНС) к востоку от города Мисрата. Об этом 6 июня сообщил на пресс-конференции официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

«Наши вооруженные силы организовали контратаку против вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией (силы Правительства национального согласия ― Ред.), в районе Хиша к востоку от Мисраты после серии авиаударов наших самолетов по вражеским позициям», ― заявил представитель ЛНА.

По его словам, армия также продолжает отражать атаки военных сил ПНС на город Сирт, однако бои переместились за пределы границ населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.

Напомним, на сегодняшний день в стране действуют две крупных противоборствующих силы — Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия

Внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда государство было фактически расколото вторжением войск НАТО. С новой силой конфликт в Ливии обострился в апреле 2019 года, когда Хафтар объявил о наступлении на Триполи — оплот ПНС. С тех пор в противостоянии погибли свыше 1 тыс. человек.

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