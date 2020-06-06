Донецк, , 23:10 — REGNUM Село Спартак, расположенное к северу от Донецка, подверглось обстрелу со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 6 июня в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении уточняется, что обстрел из минометов велся со стороны населенного пункта Опытное. Всего украинские силовики выпустили в общей сложности 15 мин калибром 82 и 120 мм.

В настоящее время данных о жертвах и разрушениях нет.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что в район подконтрольного вооруженным силам Украины (ВСУ) населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские снайперы.