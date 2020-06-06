Сургут, Югра, , 19:13 — REGNUM В Югре проводится процессуальная проверка по факту падения гражданина, выполнявшего фасадные работы, с пятиэтажного дома в Сургуте. Об этом 6 июня сообщает СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, вечером 5 июня 25-летний мужчина, исполнявший фасадные работы на стенах дома по ул. Привокзальная, 22, без страховочного пояса спускался с крыши дома на приспособлении для производства работ на высоте. В момент спуска он запутался в тросах и упал с высоты. Пострадавший скончался от травм.

В настоящее время устанавливается обеспечение руководством компании техники безопасности при ведении работ на высоте. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.