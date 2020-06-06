Магас, , 19:06 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом сообщил ТАСС источник во властных структурах республики.

Авария произошла в субботу, 6 июня, в Сунженском районе. По последним данным, в результате аварии пострадали до 19 человек.

«Два пассажирских автобуса столкнулись … на территории крупнейшего в республике предприятия «Сад-гигант «Ингушетия», — сказал источник.

Отмечается, что пассажиров, получивших различные травмы, доставили в районную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, 31 мая пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что один человек пострадал в результате столкновения пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля в городе Сочи.

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