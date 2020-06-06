Москва, , 18:36 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 10 авиарейсов. Об этом в субботу, 6 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:31 мск в аэропорту «Шереметьево» был задержан один рейс, еще два отменены; в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё шесть отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Ранее «Метеоновости» сообщили, что в выходные дни (5−6 июня) в Москву на смену дождливым циклонам придёт настоящая летняя погода. Жаркую погоду принесет антициклон.