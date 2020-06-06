Ялта, Крым, , 16:39 — REGNUM Помощник мэра Дилявер Сейдаметов был избит молодыми людьми за замечание о слишком быстрой езде в жилом районе города Ялты. Об этом 6 июня сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

По данным пресс-службы, помощник мэра Ялты сделал молодым людям замечание за слишком быструю и агрессивную езду в жилом квартале, где гуляют дети. Возник конфликт, перешедший в драку, в ходе которой Сейдаметов получил по голове тяжёлым предметом.

В настоящее время помощник мэра находится дома, ему была оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает. Сам Сейдаметов заявил, что считает конфликт исчерпанным и заявлять в полицию о случившемся не собирается.

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