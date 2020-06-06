Джакарта, 6 июня 2020, 16:21 — REGNUM В результате крушения вертолета в Индонезии погибли четверо военнослужащих. Об этом 6 июня сообщает Agence France-Presse.
По данным журналистов, в ходе учебного полета, проходившего на острове Яйва, вертолет потерял высоту и разбился, помимо погибших пострадали пятеро военных, им оказывается необходимая помощь.
В заявлении вооруженных сил страны утверждается, что машина прошла необходимую предполетную проверку и была в хорошем состоянии.
Причина трагедии выясняется.