Дамаск, , 16:06 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, ещё семь получили ранения в результате взрыва на северо-востоке Сирии. Об этом 6 июня сообщает агентство SANA.

Подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля произошёл в провинции Хасеке к югу от города Рас-эль-Айн, недалеко от границы с Турцией. Все пострадавшие и погибшие были из числа гражданских лиц.

В результате взрыва было повреждено несколько автомобилей с людьми. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что в граничащем с Турцией сирийском регионе Хасеке в последнее время активизировались террористические группировки, подконтрольные турецким военным. Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей в результате взрыва в Рас-эль-Айн, который находится под контролем турецких войск.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: двое детей убиты взрывом в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии