Цхинвал, , 16:14 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии потребовали предоставить им для ознакомления записи с видеокамер наблюдения цхинвальской исправительной колонии. Об этом 6 июня агентству «Рес» рассказал депутат Давид Санакоев.

В исправительном учреждении во время проведения проверок камер начались волнения среди заключенных, и пришлось вводить силы ОМОНа И СОБРа. Народные избранники заинтересовались инцидентом.

«Мы сделали депутатский запрос вчера в Министерство юстиции, но ответа пока не получили. Мы хотим разобраться в этом вопросе», — сказал Санакоев.

Сообщается, что генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев пообещал депутатам дать возможность ознакомиться с записями. Пока они находятся у следователей.

Напомним, ранее 6 июня встречу с депутатами, посвященную инциденту в колонии, провел президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. На ней Джагаев рассказал, что в ходе волнений ранения получили 20 заключенных, и все они нанесли себе повреждения сами.