Октябрьский, Башкирия, , 15:19 — REGNUM Ликвидировано открытое горение в торговом центре «Лекс» в городе Октябрьский в Башкирии. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного здания торгового центра на проспекте Островского. Площадь пожара составила 300 кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 35 человек. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе компании Amazon, расположенном в одном из районов Лос-Анджелеса. В результате пожара склад был уничтожен полностью.

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