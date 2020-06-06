Цхинвал, , 16:14 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел внеочередную встречу с депутатами парламента республики 6 июня. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, на встрече обсуждался недавний инцидент в цхинвальской исправительной колонии. Народным избранникам сообщили, что под контролем министра юстиции республики Залины Лалиевой в течение двух недель в исправительном учреждении проводились обыски. За это время у заключенных изъяли 14 мобильных телефонов.

На вопросы депутатов, зачем в ходе проверки привлекали ОМОН и СОБР, генпрокурор Урузмаг Джагаев рассказал, что в ходе обысков на одного из сотрудников колонии напал заключенный и ударил по голове.

«Его инициатива была подхвачена и другими, начались крики с камер, проверка была приостановлена, и чтобы не усугублять ситуацию привлекли их, что по закону возможно в таких ситуациях», — рассказал Джагаев.

Он заявил, что в ходе инцидента 20 заключенных нанесли себе ранения. Из них шесть человек увезли в больницу, а 14 получили медицинскую помощь на месте. Джагаев указал на то, что получившие ранения сидят за тяжелые преступления, в том числе за убийство родственников.

«Послабления, которые были сделаны в УИН до этого, привели к тому, что заключённые стали навязывать свои правила. Они хотят, чтобы все проходило по их закону», — сказал генпрокурор.

Стоит отметить, что в ночь на 6 июня неизвестны разбили окна квартиры Лалиевой.

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