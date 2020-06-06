Уфа, , 14:24 — REGNUM Поиски шестилетнего мальчика, ушедшего из дома. организованы сотрудниками правоохранительных органов в Башкирии. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Предварительно было установлено, что ребёнок ушёл днём 5 июня из дома в деревне Урмантау в Салаватском районе. Родители, заметив исчезновение ребёнка, сначала искали его самостоятельно, а затем обратились с заявлением в полицию.

В настоящее время работниками правоохранительных органов организованы неотложные следственные действия и поисковые мероприятия. К розыску ребёнка привлечены следователи, сотрудники МВД и МЧС, а также добровольческие поисково-спасательные отряды и односельчане пропавшего мальчика.

Начата проверка обстоятельств исчезновения несовершеннолетнего. Ход проверки находится на личном контроле руководителя СУ СК по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении поисков пропавшего мужчины и двух его детей в Башкирии.

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