Тбилиси, , 16:12 — REGNUM В Грузии суд города Батуми 6 июня оштрафовал восемь человек за участие в протестной акции в поддержку «вора в законе» Миндии Горгадзе («Лавасоглы»). Об этом сообщает интернет-издание «Нетгазети».

По данным журналистов, на судебном заседании рассматривались дела девяти человек. Их всех суд признал виновными, в том, что они 5 июня во время попытки перекрыть трассу Батуми-Сарпи не выполнили законные требования полиции.

Восьми обвиняемым назначили штраф в размере 1000 лари (около $340), а одному вынесли предупреждение.

Напомним, родственники Горгадзе начали проводить протестные акции в Батуми. Они требуют экстрадиции Лавасоглы в Грузию из турецкой тюрьмы. Высылка затянулась с октября прошлого года. Тогда грузинского криминального авторитета, признанного заочно судом «вором в законе», по запросу Тбилиси задержали в Турции. Протестующие заявляют, что экстрадиция не происходит из-за действий руководства Грузии.

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