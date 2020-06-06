Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Крупный склад компании Amazon, расположенный в одном из районов Лос-Анджелеса, в котором ранее началось возгорание, полностью сгорел. Об этом 6 июня сообщает ABC7.

Также сообщается, что в настоящее время расследуются причины возникновения пожара, причем не исключается версия поджога.

При этом система пожаротушения в задании не сработала и в тушении пожара были задействованы как все пожарные расчеты города, так и из округа Сан-Бернардино, а также из близлежащих частей.

Кроме этого, подчеркивается, что все 100 сотрудников компании, которые на момент возгорания находились в здании, смогли его покинуть и потому в результате пожара нет пострадавших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно, что возле аэропорта Флориды в США сгорели более 3500 автомобилей, которые принадлежали компаниям, сдающим машины в аренду.