Венеция, Италия, , 11:44 — REGNUM Двое немецких туристов были оштрафованы и изгнаны из Венеции за купание в Гранд-канале. Об этом 6 июня сообщает CNN.

Туристы приехали в Венецию из Германии вместе со своими семьями в первый же день после открытия Италией границ со странами Евросоюза. Пока их семьи любовались городом, мужчины решили искупаться в Гран-канале рядом с мостом Риальто. Туристы разделись и, прыгнув в канал, устроили там заплыв.

Местные жители предупреждали гостей города, что купание в каналах запрещено, но туристы не вняли предупреждению. Тогда возмущённые горожане вызвали полицию, которая, прибыв на место инцидента, выписала нарушителям штраф по 350 евро каждому. Такой штраф является стандартным за купание в каналах города.

Кроме того, туристам пришлось временно покинуть город. Власти воспользовались для этого положением в законодательстве, позволяющем удалять из города любого человека, нарушившего общественный порядок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нетипичном для июня наводнении, в результате которого оказалась затопленной четверть Венеции.

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