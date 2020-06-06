Кемерово, , 11:11 — REGNUM В Кузбассе полицейские назначили проверку по факту нападения на медсестру скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Напомним, медсестра бригады скорой помощи была госпитализирована после нападения на неё мужчины. Нападение произошло в посёлке Осиновое Плёсо в Новокузнецком районе.

«Накануне в 21:10 в отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о нападении на медицинского работника, — уточнили в ведомстве. — Предварительно установлено, что бригада скорой помощи приехала на вызов к жительнице поселка Осиновое Плесо Новокузнецкого района, однако один из родственников женщины ударил медсестру. В результате она обратилась за медицинской помощью».

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району установил, что нападавшим оказался нигде не работающий 43-летний местный житель.

Сейчас полицейские проводят проверку. По её результатам и заключению судебной медицинской экспертизы будет принято решение в соответствии с законодательством.

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