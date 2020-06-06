Москва, , 10:29 — REGNUM Пятеро неизвестных похитили почти пять млн рублей и часы Breitling из квартиры безработного на северо-западе Москвы. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл в доме на Погонном проезде. Пятеро неизвестных злоумышленников смогли проникнуть в квартиру к безработному мужчине под надуманным предлогом. В квартире злоумышленники открыто похитили 4 млн 700 тыс. рублей и часы марки Breitling.

Общий материальный ущерб, нанесённый грабителями, потерпевший оценил в 4,9 млн рублей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленники разыскиваются.

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