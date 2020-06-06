Якутск, , 09:52 — REGNUM особый противопожарный режим установлен в Якутии как минимум до 30 июня. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Сообщается, что глава Якутии Айсен Николаев дал распоряжение из-за сухой, жаркой и ветреной погоды в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров установить с 5 по 30 июня особый противопожарный режим на всей территории региона.

Все органы местного самоуправления должны принять меры по недопущению проведения выжигания сухой травы, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. Среди населения нужно провести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что с начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксирован 81 природный пожар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минувшим летом пожары охватили значительную территорию лесов в Сибири. Продукты горения достигли крупных городов на юге Сибири в буквальном смысле отравляя людям жизнь.