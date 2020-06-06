Кабул, , 09:37 — REGNUM По меньшей мере 11 сотрудников афганской полиции погибли в результате взрыва в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя полиции данной провинции Санауллы Рохани.

Взрыв прогремел в ночь на 6 июня. В автомобиле находились 11 сотрудников афганской полиции, в том числе начальник группы. Мина была заложена на обочине дороги.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.