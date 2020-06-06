Красноярск, , 09:31 — REGNUM Активная фаза ликвидации последствий масштабного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займете еще около двух недель. Об этом сегодня, 6 июня, заявил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, на масштабные сборы разлившегося дизельного топлива в районе Норильска понадобится еще 14 дней. После активной фазы продолжатся точечные работы по сбору солярки.

«Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей», — рассказал замглавы МЧС.

Чуприян отметил, что работа эта крайне непростая, так как местность в этом районе болотистая.

Сейчас у группировки МЧС в распоряжении есть емкости на 8 тысяч кубометров. Этого должно хватит на неделю работы.

При этом емкости с собранной соляркой пока невозможно вывезти с места экологической катастрофы. Они так и останутся стоять там до наступления морозов.

Напомним, что 29 мая на площадке ТЭЦ-3 в Норильске произошел разрыв резервуара с дизельным топливом. В окружающую среду вылилось 20 тысяч тонн солярки. Это почти 25 тысяч кубометров или 337 железнодорожных наливных цистерн.