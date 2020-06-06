Амстердам, , 09:25 — REGNUM В прошлом году из нидерландских центров для беженцев исчезло около 1.000 беженцев из Нигерии. Есть все основания предполагать, что они стали жертвами торговли людьми и даже младенцами. Об этом пишет газета NRC, которая провела собственное расследование.

Журналисты газеты установили, что нигерийцы исчезают в больших количествах. В Центральный Орган по приёму беженцев поступило около 1.000 сообщений о торговле нигерийцами, в т.ч. беременными.

Предполагается, что нигерийцев принуждают к проституции или торговле наркотиками. Есть данные, что преступные группировки из Нигерии всё активнее действуют в Европе.