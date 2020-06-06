Владивосток, , 09:18 — REGNUM Редкий серый дельфин, застрявший на мелководье, был спасён очевидцами и специалистами во Владивостоке. Об этом 6 июня сообщается на странице новостей города в социальной сети Instagram.

Инцидент произошёл рано утром 6 июня в бухте Мелководная в районе полуострова Де-Фриз. Предполагается, что дельфин мог застрять на мелководье во время отлива, увлекшись охотой за рыбой.

На место происшествия прибыли специалисты Приморской краевой поисково-спасательной службы и дайверы из реабилитационного центра «Тюлень». Они аккуратно приподняли животное и отнесли его на глубину, где он уже мог самостоятельно плыть. В бухте много сетей, поэтому люди сопроводили спасённого дельфина на лодке до места, где ему будет безопасно. Спасатели отметили, что в настоящее время дельфин гуляет по заливу.

Серый дельфин занесён в Красную Книгу России и встречается в российских водах очень редко, обычно возле южной части Курильских островов. Ранее считалось, что серые дельфины могут заходить в воды на территории Приморского края, но подтверждённых случаев практически не было до сегодняшнего инцидента.

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