Амстердам, , 09:14 — REGNUM 5 июня Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) на очередном брифинге отчитался о ходе эпидемии коронавируса в стране. Сообщается о 15 новых жертвах и 11 новых госпитализациях. Таким образом, общая смертность от COVID-19 превысила отметку в 6.000 человек.

Количество выявленных новых заражений несколько превышает показатели последних недель. 4 июня сообщалось о 209 новых заражениях, а 5 июня к ним прибавился ещё один случай.

Рост числа заражений, скорее всего, связан с тем, что в настоящее время гораздо большее число людей проходит тест на заражение. С 1 июня все желающие могут пройти тест. Накануне директор RIVM Яп ван Диссел выразил надежду, что скоро результат теста будет известен через день. В настоящее время на это ещё уходит несколько дней. Ожидается, что в ближайшие дни станут известны результаты тестов лиц, которые проверились в самые первые числа июня. Общее число заражённых на 5 июня составляет 47.152 человек.

RIVM уже с конца марта сообщает о снижении количества новых заражений в Нидерландах. О снижении свидетельствуют данные о новых госпитализациях и о смертности, показывающие устойчивую тенденцию к снижению. Впрочем, реальные данные значительно превышают данные RIVM, поскольку в последних учитываются только коронапациенты, которые прошли тест на заражение.