Цхинвал, , 09:14 — REGNUM Неизвестные разбили камнями окна квартиры, в которой проживает министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МВД республики.

«Нападение произошло в ночь на субботу, примерно в 23:00 часов, на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции Залины Лалиевой», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, на место прибыли сотрудники МВД и Генеральной прокуратуры. Правоохранители начали поиск тех, кто совершил нападение.