Минск, , 08:47 — REGNUM В Минске были задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной продаже тестов для определения антител к COVID-19, сообщили 5 июня в пресс-службе Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.

3 июня с поличным был задержан 28-летний житель белорусской столицы. По словам подозреваемого десять тестов на выявление коронавируса он приобрел в России через интернет. Стоимость одного теста составляла 30 белорусских рублей (865 российских рублей), а продавал тесты мужчина по цене 70 белорусских рублей (2018 российских рублей) за тест.

4 июня также был задержан и 37-летний житель Минска, который приобрел тридцать тестов по цене 30 белорусских рублей за штуку «у неизвестного лица» и планировал продавать их в два раза дороже через интернет.

По информации источника, оба подозреваемых знакомы не были. Все тесты были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, а в отношении задержанных составлены протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске был задержан директор туристической фирмы, который намеревался продать 260 респираторов.