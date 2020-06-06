Идлиб, Сирия, , 08:46 — REGNUM Один военный ВС Турции погиб и ещё двое были ранены в ходе нападения неизвестных на медицинский транспорт в сирийской провинции Идлиб. Об этом 6 июня сообщает турецкое военное ведомство.

«В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения», — говорится в сообщении минобороны Турции.

Также в нем указывается, что ВС Турции открыли по обнаруженным целям нападавших ответный огонь.

При этом не уточняется, какая из группировок напала на турецкий медицинский транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно, что городе Рас-эль-Айн на севере Сирии прогремел взрыв, в результате которого погибли двое детей и ранены ещё трое мирных жителей.