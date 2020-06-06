Минск, , 08:19 — REGNUM Двух граждан Украины без документов задержали белорусские пограничники, сообщается 5 июня в пресс-службе Территориальных органов пограничной службы Белоруссии.

Инцидент произошел на участке пограничного поста «Боровое». В пограничном ведомстве отметили, что указанные граждане нарушили государственную границу и незаконно переместили в Белоруссию порядка пятисот особей попугаев различных видов.

В отношении задержанных начали административный процесс по статье 23.29 (незаконное пересечение границы) Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 23.55 Кодекса об административных правонарушениях — Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания Лельчицкого Районного отделения внутренних дел, а птицы сначала были переданы сотрудникам ветеринарной службы, после чего — сотрудникам таможни.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Южного таможенного управления в Ростовской области при досмотре остановленного автомобиля обнаружили в багажнике 22 обезьяны.