Сакраменто, США, , 08:09 — REGNUM Как минимум три человека погибли при крушении одномоторного самолёта в американском штате Калифорния. Об этом 6 июня сообщает телеканал CBS.

Крушение произошло в городе Редландс, по предварительной информации самолёт врезался в склон горы. На борту воздушного судна находились три человека, выживших нет.

Подробностей авиакатастрофы не приводится. В настоящее время местная полиция уведомила о произошедшем Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек, в том числе двоих детей, при крушении частного самолёта на севере американского штата Джорджия.

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