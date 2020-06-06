Кабул, , 07:46 — REGNUM Автомобиль с афганскими силовиками подорвался на мине в провинции Бадахшан на севере Афганистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в результате взрыва погибли 11 человек. Других подробностей произошедшего пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня произошел взрыв в одной из мечетей столицы Афганистана Кабуле. В результате атаки погибли два человека, среди них имам Мохаммад Аяз Ниязи. Ответственность за теракт взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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