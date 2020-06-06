Иркутск, , 07:06 — REGNUM По факту гибели на пожаре в Иркутской области пяти человек, в том числе четверых детей, возбуждено уголовное дело. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.«По версии следствия, ночью 6 июня в селе Баргадай Зиминского района произошло возгорание жилого дома. В результате пожара погибли пять человек, четверо малолетних детей в возрасте от года до шести лет, а также их отец», — говорится в сообщении.

Проснувшаяся от задымления 41-летняя мать детей выбежала на улицу за помощью, «однако время было упущено и спасти никого не удалось».

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначено проведение экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области.

По предварительным данным, при пожаре погибли четверо детей, 2014, 2015, 2016, 2018 годов рождения и их отец, мужчина 1980 года рождения. Была госпитализирована с термическими ожогами женщина 1979 года рождения — мать погибших детей. Её состояние оценивается как тяжёлое.