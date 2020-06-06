Москва, , 06:42 — REGNUM В лесах России спасателями за последние сутки было потушено 24 пожара на площади 132 гектара, 6 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

При этом продолжается активная работа над ликвидацией еще 11 лесных пожаров общей площадью почти 2500 гектаров. Большая их часть приходится на территорию Красноярского края — 1 356 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Кемеровской области завершился особый противопожарный режим, который был объявлен 15 апреля.

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