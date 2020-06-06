Наньчан, Китай, , 05:46 — REGNUM Почти 380 тыс. человек пострадали из-за наводнений, вызванных мощными ливнями в 10 города провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Ливни привели к эвакуации 21 тыс. человек. Всего 117 домов было смыто водой, еще 23,3 тыс. га зерновых было повреждено, сообщили в провинциальном бюро по чрезвычайным ситуациям. Прямой экономической ущерб оценивается в 350 млн юаней (около $49,32 млн).

Метеорологи прогнозируют, что дождливая погода продержится до 7 июня, а также предупреждают о возможных геологических катаклизмах. Бюро направило две группы экспертов в шесть городов провинции для оценки масштаба бедствия и устранения последствий наводнений и сходов оползней.