Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали два неощущаемых сейсмособытия у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Эпицентр первого землетрясения располагался в 216 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 28 километров. Магнитуда первого сейсмособытия составила 4,1. Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 234 километрах к северо-востоку от камчатской столицы на глубине 40 километров.

«В населённых пунктах Камчатского края сейсмособытия не ощущались. Оба сейсмособытия не цунамигенные», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в Алма-Атинской области Казахстана. Эпицентр находился в 244 километрах от Алма-Аты. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 25 километров. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

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