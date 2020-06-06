Талдыкорган, Казахстан, , 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение зарегистрировано в 06:10 по местному времени (03.10 мск). Его эпицентр залегал на глубине 25 км и был отдален от города Алма-Ата на 244 км.

Сейсмособытие ощутили жители Талдыкоргана и Алма-Аты. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на востоке Турции.

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