Тегеран, , 09:16 — REGNUM 5 июня временный поверенный в делах Ирана в Багдаде Муса Ализаде-Табатабаи заявил, что шторм и суровые погодные условия могли стать причиной затопления иранского судна в иракских водах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью агентству IRNA в Багдаде дипломат добавил, что судно затонуло поздно вечером 4 июня в иракских водах провинции Басра.

Также генеральный директор департамента морской безопасности и охраны портов Надер Пасанде заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий использование служб для поиска двух пропавших членов экипажа столкнулось с трудностями.

По словамПасанде, один член экипажа иранского грузового судна под названием «Бехбахан» погиб, двое других пропали без вести в результате затопления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Около четырех членов экипажа грузового судна были спасены», — заявил Пасанде.

2 июня 2020 года грузовой корабль Бехбахана направился в порт Умм-Каср из портового города Хоррамшахр на юго-западе Ирана, после чего произошел инцидент. Судно было загружено строительными и керамическими материалами».

Иран в настоящий момент проводит расследование и консультации совместно с властями Ирака. Ожидается, что государство направит группу морских экспертов на место происшествия. Подробности инцидента будут объявлены после завершения расследования.