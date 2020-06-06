Тегеран, , 09:32 — REGNUM 5 июня генеральный директор организации по безопасности на море и защите портов Ирана Надер Пасанде заявил, что один член экипажа иранского грузового судна под названием «Бехбахан» погиб, двое других пропали без вести в результате затопления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Около четырех членов экипажа грузового судна были спасены», — заявил Пасанде.

2 июня 2020 года грузовой корабль Бехбахана направлялся в порт Умм-Каср из портового города Хоррамшахр на юго-западе Ирана, когда произошел инцидент. Судно было загружено строительными и керамическими материалами».

Иран в настоящий момент проводит расследование и консультации совместно с властями Ирака. Ожидается, что государство направит группу морских экспертов на место происшествия. Подробности инцидента будут объявлены после завершения расследования.