Тегеран, , 09:40 — REGNUM 5 июня начальник Управления судоходства и портов Ирана Ганавех Нурола Асади заявил, что иранское грузовое судно под названием «Бехбахан» затонуло в водах Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«2 июня 2020 года грузовой корабль Бехбахана направлялся в порт Умм-Каср из портового города Хоррамшахр на юго-западе Ирана, когда произошел инцидент», —заявил чиновник. «Судно было загружено строительными и керамическими материалами», — отметил он далее.

Асади объявил о наличии семи членов экипажа на борту судна, отметив, что с тех пор, как инцидент произошел в Ираке, никакой информации о точной причине аварии и возможных жертвах не поступало.

По словам чиновника, Иран в настоящий момент проводит расследование и консультации совместно с властями Ирака. Ожидается, что государство направит группу морских экспертов на место происшествия.

«Подробности инцидента будут объявлены после завершения расследования», — подчеркнул Асади.