Иркутск, , 00:03 — REGNUM Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Иркутской области. Об этом 5 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

Пожар произошёл в жилом доме в селе Баргадай Зиминского района. По предварительным данным, при пожаре погибли четверо детей, 2014, 2015, 2016, 2018 годов рождения и их отец, мужчина 1980 года рождения.

Была госпитализирована с термическими ожогами женщина 1979 года рождения. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели пятерых человек устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате пожара в жилом доме в Москве.

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