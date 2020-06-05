Кемерово, , 23:46 — REGNUM Медсестра бригады скорой помощи была госпитализирована после нападения на неё мужчины в Кемеровской области. Об этом 5 июня сообщила журналистам пресс-служба Центра медицины катастроф по региону.

Нападение на бригаду скорой помощи произошло в посёлке Осиновое Плёсо в Новокузнецком районе. Бригада прибыла на вызов к пациентке с инсультом. Сын пациентки в состоянии алкогольного опьянения набросился на медиков, схватил 22-летнюю медсестру и причинил ей травмы.

Родственники пациентки в целом вели себя очень агрессивно, нападали на машину скорой помощи, существовала угроза повторного нападения на медиков.

Тем не менее, медики выполнили свой долг, им удалось госпитализировать пациентку с инсультом, в настоящее время её состояние оценивается как удовлетворительное. Медсестра тоже была госпитализирована, в настоящее время она проходит обследование.

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