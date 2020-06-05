Ростов-на-Дону, , 23:38 — REGNUM В Ростовской области прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении бухгалтера Валуевской средней школы (Ремонтненский район), обвиняемой в хищении 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Как полагают следователи, женщина в течение двух лет формировала фиктивные реестры с завышенными суммами по начислению зарплат и других выплат себе и иным лицам. В банк направлялись документы, заверенные электронной подписью руководителя образовательного учреждения. Сумма хищений превысила 1 млн рублей.

Бывший главный бухгалтер школы обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение денежных средств в крупном размере».