Бишкек, , 22:49 — REGNUM За январь — май 2020 года в Киргизии произошло 828 пожаров, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщило министерство чрезвычайных ситуаций республики.

По данным ведомства, за пять месяцев текущего года в результате пожаров погибли 8 киргизстанцев и еще 12 получили ожоги различной степени тяжести.

В МЧС отмечают, что наиболее часто в этот период пожары возникали в Чуйской области — каждый четвертый случай возгорания зафиксирован в этом регионе Киргизии. А реже всего в городе Оше — лишь около 2,7% от общего количества случаев возгорания.