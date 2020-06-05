Москва, , 22:43 — REGNUM Расчет ущерба окружающей среде, нанесенного в ходе разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске на ТЭЦ-3, будет зависеть от того, какое количество солярки удастся собрать во время операции по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы. Об этом сегодня, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

«Расчет ущерба зависит от того, как много мы сейчас сможем собрать нефтепродуктов с водной акватории и из загрязненного грунта», — рассказала Радионова.

Далее будет произведен расчет по специальной методике, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии. При этом Радионова отказалась называть даже примерные суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это порядка 337 железнодорожных наливных цистерн. Солярка попала в почву и водные объекты. Ущерб от этой техногенной катастрофы пока не оценен.