Анкара, , 22:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи в восточной части Турции. Об этом 5 июня сообщали геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 18:06 по всемирному координированному времени (21:06 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 40 км от города Малатья, в котором проживают около 442 тысяч человек.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях на настоящее время не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате двух землетрясений магнитудой 5,7 и 6,0, которые произошли на востоке страны у границы с Ираном.

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