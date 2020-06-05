Великий Новгород, , 22:15 — REGNUM Последствия утечки мазута в реку из бочки, стоявшей на берегу, ликвидируют спасатели в Новгородской области. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба МЧС России.

Маслянистые пятна были обнаружены на поверхности воды в реке Перетна 5 июня. В результате проведения комплекса мероприятий было установлено, что утечка нефтепродукта произошла из бочки, стоявшей на берегу реки. Большая часть вылившейся из ёмкости жидкости попала на почву.

Общий объём вытекшего мазута составил от 300 до 400 литров. Течь из бочки была оперативно устранена. На место происшествия выехали специалисты МЧС, администрация района, сотрудники прокуратуры, оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда.

Работы по устранению последствий утечки продолжаются. Спасатели устанавливают боновые заграждения и ведут подготовительные работы к уборке грунта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске, приведшей к утечке 21 тонны топлива, президент РФ Владимир Путин поручил проверить все места хранения нефтепродуктов в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил проверить все места хранения нефтепродуктов в РФ