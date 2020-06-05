Калининград, , 21:06 — REGNUM Ребёнок пяти лет погиб в результате наезда на него военнослужащего за рулём служебного автомобиля в Калининградской области. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Авария произошла около 11:00 по местному времени 4 июня в поселке Крылово Калининградской области. По предварительной информации, военнослужащий, находясь за рулём служебного автомобиля УАЗ-390 945, совершил наезд на мальчика 2015 года рождения.

Ребёнок скончался на месте от полученных травм. В отношении военнослужащего следователями возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств смертельного ДТП. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, идёт опрос очевидцев произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девятилетнем ребёнке, который был сбит легковым автомобилем в Уфе.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль сбил 9-летнего ребенка во дворе жилого дома в Уфе