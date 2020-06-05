Челябинск, , 19:57 — REGNUM Травмированная электрическим током на крыше железнодорожного вагона-цистерны 14-летняя девушка доставлена в Челябинск. Об этом сообщает минздрав региона.

После ЧП в Магнитогорск прибыли специалисты областной детской Клинической больницы, среди которых детский хирург, комбустиолог и главный детский реаниматолог. Школьницу осмотрели и прооперировали. Её состояние стабилизировалось. Сейчас она находится в Областном ожоговом центре. У неё политравма и 50% ожогов тела. Состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 3 июня в Магнитогорске девушка пыталась сделать селфи на крыше вагона-цистерны. В этот миг её ударило электротоком.

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