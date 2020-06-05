Магнитогорск, Челябинская область, , 19:49 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 14-летняя девушка получила тяжёлую электротравму при попытке сделать селфи на крыше вагона. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл днём 3 июня на восьмом пути парка железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой. Две девушки решили сделать селфи на крыше цистерны. Одна из них передала своей подруге телефон и поднялась на крышу, находившуюся под контактным проводом. В этот момент её ударило током.

Пострадавшую госпитализировали. По факту ЧП идёт проверка, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

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